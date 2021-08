Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O número de vacinados com ao menos uma dose contra a covid-19 chegou neste sábado, 14, a 114.484.240 no Brasil, o que corresponde a 54,06% da população. Enquanto isso, aqueles que receberam duas doses ou vacinas de aplicação única são 49.523 874, o equivalente a 23,39% do total.

Ao todo, o País aplicou 1.485.326 doses de imunizantes anticovid nas últimas 24 horas. Foram administradas 980.613 primeiras doses, 489.050 doses de reforço e 15.663 vacinas de dose única.

Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 24 Estados.