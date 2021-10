Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Parte do grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19 em todo o país, as forças de segurança e salvamento de 11 estados não conseguiram alcançar a média de aplicação da primeira dose equivalente à do restante da população. Nessas unidades federativas, a quantidade de policiais civis, militares e bombeiros vacinados com a primeira dose contra a Covid-19 está abaixo de 81%, porcentagem atual da população geral acima de 12 anos que já recebeu ao menos uma aplicação de imunobiológico.

Segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e planos estaduais de imunização, a estimativa é que existam 773.896 membros de forças de segurança e salvamento atualmente no Brasil. No país, 76.283 trabalhadores dessas áreas ainda não procuraram os postos de vacinação, segundo os registros até essa segunda-feira (4/10), o que representa 9,85% do total.

Um dos grandes problemas dessa situação é que esse contingente de não vacinados trabalhando nas ruas sem imunização coloca em maior risco de contágio os colegas de profissão e a população em geral. Foi para evitar essa ameaça à saúde dos próprios agentes e dos cidadãos que as forças de segurança e salvamento foram incluídas como prioridade na vacinação.

