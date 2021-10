Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas estudantes brasileiras foram assassinadas na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Mato Grosso do Sul. Kaline Reinoso, de 20 anos, e Rhannye Jamilly Borges Oliveira, de 18, foram atingidas por dezenas de tiros dentro de um carro. Elas cursavam medicina na cidade paraguaia. Kaline era natural de Dourados (MS) e Rhannye de Curvelândia (MT).

Segundo o jornal paraguaio Hoy, mais duas pessoas morreram na ação: o vereador Osmar Vicente Alvarez, conhecido como Bebeto, e Hailé Acevedo, filha de Ronald Acevedo, governador de Amambay, departamento (semelhante a um estado) do Paraguai. Ainda de acordo com a imprensa paraguaia, a polícia local acredita que o alvo da ação era Bebeto. Mas ainda não há pistas sobre os autores do crime.

Osmar Vicente Alvarez e Hailé Acevedo (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Outras duas pessoas sobreviveram ao ataque, Bruno Elias Sanchez e Rafaeli Alvarez, ambos de 20 anos. Eles foram encaminhados a hospitais particulares. Segundo a imprensa local, foram disparados pelo menos 100 tiros contra o veículo, um utilitário esportivo branco. As vítimas que morreram levaram, ao todo, 61 disparos:

A chacina ocorreu nas primeiras horas de sábado e neste domingo os paraguaios foram às urnas para eleger prefeitos e vereadores no país. Em outros pontos do país, políticos sofreram atentados no mesmo padrão. Os candidatos Eva Cristaldo e Nolberto Cabrera tiveram seus veículos alvejados, mas sobreviveram.