Olha que aventura! Um morador de Nova Odessa, interior de SP, chegou à Times Square, em Nova York, com o seu Fiat Uno. A viagem teve início em março deste ano e Luiz Torelli, de 38 anos, já passou por pelo menos 8 países com o carro.

E tem outro feito para aplaudir: após vencer a depressão e quase desistir da aventura após a morte do amigo Jesse Koz e seu cão Shuraskey, o novaodessense celebrou sua chegada na cidade das luzes.

“O que vou levar para sempre são pessoas que eu conheci, cada um com seus propósitos, crenças e mundos. Foi isso que me transformou”, explicou Luiz Torelli, com orgulho.

Em busca da felicidade

Antes da pandemia, Luiz tinha uma loja de assessoria de celular, mas não estava contente com a vida que levava. E precisava fazer algo para mudar.

“Tentei fazer o que o pessoal faz: casar, ter filhos, comprar uma casa e carro, mas isso só me trouxe depressão e ansiedade. Queria fazer algo por mim, para me conhecer.”, explicou ele.

Foi então que ele largou tudo e com apenas R$ 4 mil equipou o seu Uno para que pudesse viajar pelo mundo e o transformou em uma “motorhome”.

No veículo há uma cama de solteiro, geladeira portátil, fogão, pia, armários, e um banheiro com chuveiro e sanitário (carambaaa!).

Destino: EUA

Primeiro ele começou com viagens pelo Brasil, percorrendo alguns estados, como Bahia e Tocantins.

Seu ponto de partida até o país norte-americano começou com o pequeno objetivo de chegar até Foz do Iguaçu, no Paraná, onde atravessou a fronteira para a Argentina e depois foi para La Paz, na Bolívia.

Em Arequipa, outra cidade da Bolívia, o câmbio do carro quebrou, mas ele mesmo conseguiu arrumar. E lá ele enfrentou um perrengue: para desviar do protesto do narcotráfico colombiano, precisou dirigir mil quilômetros por três dias, com destino à Costa Rica.

Para seguir até o próximo país, foi preciso pagar $ 2 mil dólares para atravessar o carro em um contêiner.

Despedida do amigo Jesse

Luiz ainda relembra que foi na Costa Rica que ficou sabendo da notícia que o amigo Jesse Koz e seu cão Shuraskey tinham morrido em um acidente nos EUA. Luiz ficou arrasado.

“Fiquei uns dois dias off do Instagram depois que recebi a notícia. Pensei em deixar tudo para traz e voltar para o Brasil.”, afirma ele.

Pouco tempo depois, com o apoio dos seguidores, ele resolveu seguir em frente e partiu para os seguintes destinos: Nicarágua, Honduras e Guatemala.

De lá foi para o México, onde ficou na casa de um amigo de Piracicaba. Depois seguiu para os Estados Unidos.

Próximos destinos

Luiz pretende ficar na cidade de Nova York por 15 dias e depois irá seguir para Boston e Los Angeles.

O visto dele permite que fique nos EUA por seis meses e ele planeja conhecer muitos lugares do país.

Avante Luiz! Estamos aqui torcendo por você!