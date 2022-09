Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem entregou R$ 15,5 mil de gorjeta para uma garçonete em um restaurante e, meses depois, o cliente pediu o dinheiro de volta. O dono do estabelecimento decidiu levar o caso à Justiça.

O caso aconteceu em um restaurante de de Scranton, Pensilvânia (EUA). O homem entregou US$ 3 mil (R$ 15,5 mil) para a funcionária após comprar uma refeição de US$ 13,25 (R$ 68,50) e meses depois, ele solicitou o retorno do valor.

O proprietário do estabelecimento discutiu com o cliente nas redes sociais e após a briga, o restaurante levou o homem à Justiça. Segundo o site “Best Life”, os gerentes do local ficaram desconfiados quando ele deu uma gorjeta tão generosa, apesar de pedir somente uma refeição. De acordo com o comércio, o cliente afirmou que fazia parte de um movimento beneficente conhecido como Tips for Jesus.

O restaurante já havia antecipado os R$ 15,5 mil a garçonete mas acabou ficando sem o dinheiro, já que o pagamento foi cancelado pelo homem. Na sequência, o dono do estabelecimento encerrou os contatos com o cliente e levou o caso à Justiça.