Um simples telefonema salvou um funcionário atrasado que estava tendo um AVC. Como ele não chegava para trabalhar pela manhã, colegas de trabalho decidiram verificar se tudo estava bem. Eles ligaram para acordar o colega.

O turno começava às 5h, então costumavam fazer isso quando alguém dormia demais para saber se já estava a caminho. Quando o homem atendeu, a fala dele estava estranha, incompreensível e a ligação caiu.

Os colegas perceberam que algo estava errado e ligaram para a emergência. E graças a eles o homem foi socorrido, levado ao hospital e agora está se recuperando.

O funcionário atrasado estava tendo um AVC

Foi o gerente Jesse Orsborn que fez o primeiro contato. “O check-in de rotina tomou um rumo inesperado”, compartilhou o chefe.

Os gemidos e resmungos indicavam que o funcionário estava passando por uma emergência médica.

Ao perceber que o telefonema ficou mudo, colegas começaram a ligar várias vezes.

“Cada vez, ficava mais evidente que algo estava seriamente errado”, contou Dave Mackin, gerente geral da loja.

Chamaram a emergência

Mackin e outros três colegas começaram a procurar o endereço do amigo para chamar a emergência.

Durante esse tempo todo mantiveram ele na linha até o socorro chegar.

“Ouvimos pelo telefone um paramédico entrar na casa dele e sabíamos que ele estava em boas mãos”, contou Mackin.

Ele era saudável

Os colegas de trabalho contaram que o amigo era muito saudável e tudo isso os pegou de surpresa.

“Ele é um cara realmente preocupado com a saúde. Faz exercícios o tempo todo, me deu muitas dicas sobre exercícios e dieta, alimentação e assim por diante” , lembra Avery Mullins, que trabalhou ao lado do funcionário por mais mais de uma década.

Ele ainda descreveu o colega como “fácil de se conviver” e um “cara legal”.

Cuidando uns dos outros

Mackin vê a equipe como uma família, já que passam mais tempo no trabalho do que em casa. Por isso é tão essencial cuidar uns dos outros.

“Passamos muito tempo aqui, especialmente de manhã, quando nossa família ainda está dormindo.”, disse.

O colega, que não teve o nome divulgado, já saiu do hospital, e agora está focado em melhorar a fala e as habilidades motoras.