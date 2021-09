Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, de 62 anos, morreu depois de se envolver em um acidente com uma motocicleta pilotada por uma criança de 9 anos de idade. O caso aconteceu em Caririaçu, no Ceará, na tarde do último sábado (4/9).

A idosa estava na garupa da moto, pilotada pela criança, de acordo com a afiliada da TV Globo no Ceará. O acidente envolveu um carro de passeio.

Com o fêmur quebrado, a criança foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Maternidade São Vicente. A idosa chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

