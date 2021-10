Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O sucesso de Round 6 tem deixado alguns pais preocupados. Na França, crianças do terceiro e do sexto ano do College George-Sand tentaram imitar as provas da série da Netflix, se feriram e precisaram ir ao hospital. Ao todo, cinco alunos tiveram que passar por atendimento.

Segundo informações do Le Parisien, a brincadeira saiu do controle e os participantes começaram a brigar. As crianças se feriram e precisaram passar por tratamento médico. O fato teria ocorrido em 13 de outubro.

Por conta da situação, ao menos três alunos podem ser expulsos do colégio. A brincadeira se desenrolou em um corredor estreito do colégio

