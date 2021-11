Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu uma ocorrência frustrada na madrugada desta segunda-feira (1), em Taguatinga. Após receber denúncia pela central de atendimento, uma viatura com quatro militares foi até o WSD 19 para verificar um achado de cadáver. Entretanto, no local, os policiais encontraram uma decoração de Halloween, que havia sido abandonada na via.

O enfeite simulava um corpo enrolado em um saco plástico preto. Dentro do adereço haviam garrafas de bebidas vazias, manchadas com tinta vermelha. Não é possível saber se a ligação foi uma falsa denúncia ou proposital. A decoração estava ao lado de uma lixeira.