Há três anos, Glauberto Willame (foto em destaque) divide as noites de sono com túmulos e lápides do Cemitério Nossa Senhora da Conceição de Poço de José de Moura, no Sertão da Paraíba. É lá que o jovem, desempregado e morador de rua, tem encontrado abrigo.

Em entrevista ao G1, Willame admitiu que já teve medo de passar as noites e madrugadas no cemitério. No entanto, deitar ao lado dos mortos já não é mais um problema para ele. “A gente tem que ter medo de quem tá vivo”, ressaltou.

Ao portal, o desempregado negou que tivesse presenciado alguma “atividade paranormal” e relatou dormir em sepulturas abertas e de “proprietários” desconhecidos.

