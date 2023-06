Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os destroços do submarino Titan que implodiu no fundo do Oceano Atlântico foram recuperados na manhã desta quarta-feira (28).

As peças recuperadas incluem uma parte branca de metal curvo, uma peça cheia de cabos e peças mecânicas.

Os pedaços encontrados da embarcação serão usados para a investigação que tentará encontrar as causas do acidente, que matou os cinco tripulantes.