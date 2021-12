Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Autoridades sanitárias da Dinamarca informaram, nessa quarta-feira (1º/12), que um dos quatro pacientes infectados com a variante Ômicron do coronavírus no país esteve em um show com 1,6 mil expectadores. O evento aconteceu na cidade de Aalborg em 27/11.

O paciente infectado não teve a identidade revelada. Segundo o governo dinamarquês, ele tem histórico recente de viagem, mas os destinos não foram informados.

A variante Ômicron foi identificada por cientistas na África do Sul em amostras coletadas no começo de novembro, e informada à Organização Mundial de Saúde (OMS) em 24/11.

O órgão internacional classificou a cepa como “de preocupação” por conta da grande quantidade de mutações na proteína spike, usada pelo vírus para invadir células humanas. Ainda não há informações sobre a letalidade e capacidade de transmissão da variante, ou se ela é mais grave que a Delta.

