Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas após um acidente que envolveu um ônibus, uma van e um caminhão bitrem, nesta quarta-feira (29), na BR-101, na Bahia.

Segundo a polícia, entre as vítimas estão os motoristas do ônibus e da van, e uma criança. A única vítima identificada até esta manhã foi o condutor do ônibus, Leandro Assunção. Entre os feridos, seis estão em estado grave. Três foram levadas para o Hospital Regional de Eunápolis e as outras três foram encaminhadas ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Uma delas tem estado mais delicado, e está internada na UTI.

O acidente aconteceu no Km 703, por volta das 20h. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão bitrem carregava eucaliptos. Em uma curva, o ultimo vagão do veículo tombou, desprendeu e rodou na pista. As toras de eucalipto atingiram o ônibus e a van, que seguiam no sentido contrário da pista.

O motorista do caminhão fugiu do local, sem prestar socorro às vítimas.