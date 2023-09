Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma pessoa morreu em um engavetamento que envolveu 40 veículos em uma rodovia que liga Rosário a Córdoba, na Argentina. O acidente que aconteceu na segunda-feira (11) ocorreu por causa de uma “tempestade” de areia. As informações são do portal #TrendsBR.

A quantidade intensa de areia no ar provocou uma drástica redução na visibilidade dos motoristas que transitavam pela movimentada rodovia. Dezenas de carros e dois caminhões estiveram envolvidos na colisão, resultando no bloqueio total do tráfego em ambos os sentidos.

Um bombeiro relatou à Rosario 3 que tudo começou com a colisão entre dois veículos. Além da vítima fatal, dezenas de pessoas feridas. Os feridos receberam atendimento no local e foram encaminhados para vários centros de saúde na região.