O caso de uma traição viralizou no Tik Tok após uma reação inusitada acontecer no momento em que a esposa flagrou o marido com outra mulher na cama.

Taylor Dunham, da Inglaterra, estava trabalhando cerca de 16 horas e ao chegar em casa cansada ainda se deparou com seu marido dormindo com a amante.

Em vez do esperado barraco para acabar com o caso, ela deitou ao lado dos dois e dormiu.

“A dor da traição não é maior que o cansaço de trabalhar 16 horas seguidas”, disse a mulher nas redes sociais.

A história deixou muita gente curiosa para saber como o casal reagiu ao sono da traída. “Pedi a ele que fizesse as malas, e os dois saíram. Agora têm um filho juntos. Eu superei”, completou ela.

Alguns elogiaram a atitude dela, enquanto outros afirmaram que jamais conseguiriam manter a calma daquela maneira.

“O poder que você detém é irreal”, comentou uma pessoa.

As informações são do portal R7.