Um estudante perdeu a mão após levar uma granada para a sala de aula e detoná-la. O caso foi registrado na última quinta-feira (9), na Rússia. O nome do menino, a idade e a escola onde ocorreu o incidente não foram divulgados pela mídia local.

O rapaz sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. Nenhum outro colega de classe ficou ferido. A granada usada pelo estudante era uma versão airsoft. As granadas de airsoft explodem da mesma forma que uma granada normal.

O incidente está sendo investigado pelas autoridades locais. O aluno foi tratado no local e depois foi levado para o hospital local. As informações são do Daily Star.