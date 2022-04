Um homem foi detido por fornecer os doces para as jovens. Leon Brown, de 37 anos, foi acusado de porte com intenção de fornecer um canabinoide sintético classe B, estando preocupado com o fornecimento de um canabinóide sintético e porte com intenção de fornecer uma substância psicoativa. O suspeito foi encontrado na posse de uma grande quantidade de dinheiro e de produtos de cannabis comestíveis.

Alguns dos doces foram recuperados e agora estão sendo testados. As autoridades acreditam que o caso pode estar ligado a outro incidente que ocorreu em março, no qual uma mulher também foi levada ao hospital depois de comer um doce de cannabis.