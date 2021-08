Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas, o preço médio do etanol subiu em 21 estados na última semana. Com os reajustes, a gasolina acabou sendo vantajosa que o hidratado na semana passada.

Isso porque o etanol produzido da cana ou do milho conta com menor poder calorífico. Neste caso, para valer a pena sua utilização, é necessário que seu preço limite seja de até 70% do derivado do petróleo.

No entanto, como esclarece a pesquisa, não foi isso o que aconteceu. A média dos postos pesquisados pelo país traz o etanol com paridade de 75,50% frente à gasolina. Neste caso, o preço médio do etanol subiu 2,23% no prazo de sete dias, passando de R$ 4,399 para R$ 4,497 o custo do litro.

No estado de São Paulo, considerado o principal produtor de etanol do país, a cotação média do produto ficou em R$ 4,262 por litro, com alta de 2,38% em comparação à semana anterior, quando ele custava R$ 4,163 o litro.

A maior escalada foi encontrada em um posto do Rio Grande do Sul, cujo preço pelo litro do combustível chegou a R$ 6,899. Na média estadual, o valor do hidratado está na faixa de R$ 5,917.

Quando feita a comparação mensal, o preço médio do combustível no país subiu 4,05%, custando aproximadamente R$ 4,322. O estado com maior alta em um prazo de 30 dias foi o Amazonas, em que o litro escalou 9,06%. Além disso, em outros cinco estados, as cotações recuaram. Já no Distrito Federal não houve apuração.