Acumular dinheiro para que? A ex-mulher do biolionário Jeff Bezos, Mackenzie Scott, doou para a caridade duas mansões que tem em Beverly Hills, no valor de US $ 55 milhões – mais de R$ 281 milhões.

Ela doou toda essa fortuna para ajudar pessoas pobres a construírem suas casas.

O anúncio da doação da romancista norte-americana MacKenzie Scott, de 52 anos, foi feito pela California Community Foundation (CCF)

De acordo com a ONG, MacKenzie Scott transferiu as duas mansões para a fundação no final de julho, mas só agora a doação foi revelada.

As mansões

A primeira casa foi comprada por Scott e seu ex-marido Jeff Bezos em 2007 por US$ 24,45 milhões.

A segunda casa foi comprada pelo casal em 2017 por US$ 12,9 milhões.

Mackenzie Scott sabe que as pessoas mais pobres não têm como pagar o financiamento de uma casa.

“O custo da moradia se destaca como uma das questões mais críticas que afetam a vida de milhões de moradores de Los Angeles. Uma prioridade para a Sra. Scott, o foco principal dos US$ 55 milhões, será dotar permanentemente os esforços de doações para beneficiar os necessitados da região, com habitação a preços acessíveis”, disse o CCF em comunicado.

Outras doações de MacKenzie

A norte-americana tem patrimônio líquido estimado é de US$ 37 bilhões mais 4% da Amazon, depois de vender US$ 8,5 bilhões em ações da empresa.

E aos poucos ela vai se desfazendo da fortuna.

MacKenzie já doou mais de US$ 12 bilhões para causas e grupos de caridade.

No início deste ano, ela doou US$ 436 milhões para a Habitat for Humanity.

No ano passado, ela anunciou doações de US$ 2,7 bilhões para quase 300 organizações.

Este ano, ela doou R$ 6 milhões para a ONG brasileira Sou da Paz. Reveja aqui.

Por mais bilionários conscientes assim!