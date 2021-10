Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Funerais tendem a ser cerimônias tranquilas, com pessoas enlutados por uma pessoa especial. Porém, em um velório na cidade de Hincesti, na Moldávia, a cena foi outra: várias reviravoltas e surpresas. Isso porque o corpo no caixão não era do familiar em questão, mas sim de uma pessoa desconhecida.

De acordo com as informações apuradas pelo jornal Metro UK, a confusão aconteceu entre o corpo de uma senhora vítima da Covid-19 e de um homem. A idosa deveria ser colocada em um saco específico destinado a cadáveres que morrem com a doença, a fim de evitar que a infecção se propague no velório. Enquanto que, o outro cadáver, deveria ser colocado no caixão e destinado ao local onde ocorreria o funeral.

Porém não foi isso que ocorreu na realidade. O corpo do homem foi colocado no saco plástico, e a senhora, vestida com roupas masculinas, foi levada até o cemitério. Para a surpresa de todos os presentes, ao abrirem o caixão, a confusão foi constatada e a família exigiu respostas. Entretanto, em um vídeo gravado na situação mostrou a agente funerária garantindo que se tratava do corpo correto sim.

Ops!

Diante da situação fora do controle, os funcionários decidiram abrir o saco para cadáveres para verificar qual o corpo estava lá. Assim que o abriram, todos ficaram chocados: os corpos realmente haviam sido trocados e o corpo do homem estava dentro.

Como a confusão aconteceu durante o funeral, os trabalhadores tiveram que solicitar rapidamente que a pessoa certa fosse enviada para que o serviço pudesse continuar. os corpos foram trocados par aos lugares certos no último minuto antes do enterro.