Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro da sauna de um hotel cinco estrelas durante as férias. O acidente trágico ocorreu na noite da última sexta-feira (15), no vilarejo de Qerret, na Albânia.

Sergey Burenkov, de 60 anos, sua esposa Natalya Burenkova, de 58, sua filha Katya, de 31, e o marido da jovem Nikita Belousov, de 37, haviam acabado de se hospedar no luxuoso Gloria Palace Hotel quando resolveram ir para a sauna relaxar.

De acordo com o relato do funcionário que encontrou os turistas mortos, eles deram entrada no hotel, fizeram pedidos de bebidas e comidas e seguiram para o complexo de saunas. No entanto, minutos depois, quando o garçom chegou todos já haviam perdido a vida.

Gritei várias vezes que as bebidas e as frutas estavam prontas. Ninguém atendeu, então entrei na sauna e vi todos eles. Uma pessoa estava deitada em uma espreguiçadeira, duas estavam nos bancos (da sauna). O último estava sentado com as pernas na piscina. Todos eles sufocaram”, disse o funcionário do hotel à mídia albanesa.

Em um comunicado, a polícia do país confirmou a tragédia: “Por volta das 22h20 em Qerret, Kavaja, os corpos de quatro pessoas com nacionalidade russa foram encontrados em uma sauna. Todos eles foram asfixiados.”

Toda a equipe do hotel já foi interrogada e, segundo os testemunhos, os hóspedes haviam chegado apenas a cerca de uma hora antes de serem encontrados mortos.

A polícia investiga se o sistema de ventilação da sauna estava funcionando corretamente ou se existe alguma outra falha técnica no sistema.

A embaixada da Rússia está acompanhando o caso.