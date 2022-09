O Estado do Paraná amanheceu neste sábado (10) coberto por uma densa camada de fumaça, proveniente das queimadas registradas neste início de setembro na região amazônica. Várias cidades registraram a fumaça cobrindo o céu e deixando um aspecto de neblina e até mesmo de tempo chuvoso.

Imagens: Paula Girardi/RICtv

Os serviços meteorológicos registraram que há um corredor de vento trazendo para o Sul do Brasil a fumaça proveniente das queimadas na Floresta Amazônica. Este corredor tem origem na região sul da Amazônia e vai até o Rio Grande do Sul.

Este corredor de vento é quente, seco e carregado de fumaça, o que provoca a elevação das temperaturas no Estado. Imagens de satélite mostram que países vizinhos, como a Bolívia e o Paraguai, também têm sofrido com a fumaça. Nesta sexta-feira (9), o Oeste do Paraná já havia registrado a fumaça.

Recorde de queimadas

Nos primeiros oito dias de setembro, o número de focos de calor na Amazônia brasileira chegou a 20.261. O número corresponde a 63% do que é esperado para todo o mês, já que a média histórica é de 32.110.

A Amazônia não tinha um começo de setembro com tanto fogo desde 2007. Há a expectativa de que uma frente fria ‘limpe’ o ar no Paraná neste fim de semana, alterando a direção dos ventos que trazem a fumaça para o Estado.