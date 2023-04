Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um herói adolescente! Isso mesmo! Um jovem aluno do 7º ano assumiu a direção do ônibus em que estava com outros colegas ao perceber que a motorista passava mal em plena estrada. Sem pensar duas vezes, o rapaz tomou à frente do veículo e salvou todos! Eram 66 passageiros.

Dillon, que estava sentado cinco fileiras atrás, saltou da cadeira, jogou a mochila no chão, correu para a frente do ônibus, agarrou o volante e parou o ônibus, contaram os presentes.

No vídeo divulgado pelas autoridades, o rapaz é visto assumindo o controle do volante, pisando no freio lentamente e gritando para os outros passageiros: “Alguém ligue para o 911. Agora. Alguém deveria ligar para o 911.” (assista abaixo)

Quem é o herói

Dillon Reeves, é um estudante da Lois E. Carter Middle School, em Warren, Detroit, nos Estados Unidos.

Na última quarta-feira (26/04), ele ouviu quando a motorista comunicou, pelo rádio, que estava com tontura e mal-estar.

Foi então que Dillon saiu do lugar onde estava sentado e assumiu a direção do ônibus, que estava percorrendo uma estrada.

Muito elogiado

A atitude de Dillon foi muito elogiada. “Foi um ato extraordinário de coragem e maturidade”, disse o superintendente das Escolas Warren Consolidated, Robert D. Livernois.

A motorista do ônibus tentou estacionar, mas não conseguiu. Ela desmaiou e não deu tempo de parar o veículo. Mas Dillon foi o cara!

Orgulhosos do filho

Os pais dele, Steve e Ireta Reeves, elogiaram o filho e o chamaram de “nosso pequeno herói”.

“Em primeiro lugar, estamos muito, muito orgulhosos. Quero dizer, isso é impressionante para todos nós”, disse Steve Reeves.

“Dillon tem sido realmente um grande cara este ano. Ele percorreu um longo caminho. Ele nos surpreendeu com ótimas notas e com suas apresentações nas escolas com amigos e colegas. E fazer algo assim enche meu coração, faz meu coração disparou”, disse Ireta Reeves.

A motorista

A polícia e os bombeiros de Warren chegaram ao local em minutos e trataram a motorista do ônibus, uma mulher de 40 anos.

O comissário dos bombeiros de Warren, Skip McAdams, disse que a motorista está “estável, mas com precauções” e foi levada para um hospital para exames e observação.

A motorista estava acordada e conseguiu se comunicar com os socorristas durante sua avaliação, tratamento e transporte. Ela não teve ferimentos físicos, mas houve uma perda de consciência, disse o comissário.

Segundo Livernois, não houve danos ao ônibus nem a qualquer propriedade ao redor.

Todos os alunos foram colocados em uma nova condução para voltar para casa, de acordo com uma carta de Livernois ao distrito escolar.

Vídeo impressionante

A ação rápida do garoto está correndo o mundo pelas redes sociais.

As imagens foram gravadas pela câmera de segurança do ônibus.

Veja o momento em que o garoto assume a direção do ônibus e salva os passageiros: