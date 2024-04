Depois de 30 anos, essas gêmeas separadas após processo de adoção, se reencontraram em um programa de TV. Mesmo sem se conhecerem, elas descobriram que têm os mesmos hábitos e várias coisas em comum.

Sun Ye e Liu Yan, nasceram em 1991 na China. Separadas ainda bebês, elas nunca chegaram a se conhecer, até que Sun começou uma busca pela irmã. Ela sabia que tinha sido adotada, mas só foi aos 21 anos que descobriu que era gêmea.

De início, Liu achou que a mulher que tentou contato era uma golpista que usava photoshop. Mas com o tempo, ela cedeu e o reencontro com a irmã foi marcado. E elas são iguais para além do físico. Tem o mesmo corte de cabelo, hábitos semelhantes e deram o mesmo nome para os filhos: ambos se chamam Kevin.

Separadas há 30 anos

Quando nasceram, na província de Shandong, leste da China, as irmãs não tiveram a oportunidade de se conhecer.

Adotadas por famílias diferentes, elas viveram esse tempo todo uma longe da outra.

Até que, com 30 anos, Sun Ye resolveu iniciar uma busca pela irmã. Ela queria muito conhecer uma pessoa da família biológica.

Ajuda de vizinhos

A campanha chegou até um dos vizinhos de Liu, que entrou em contato com Sun e enviou o perfil do Tik Tok da irmã.

Depois de assistir a centenas de vídeos, e notar a semelhança, Sun mandou uma mensagem, mas foi ignorada. A irmã achou que era golpe, foto editada em photoshop, porque havia muita semelhança.

Mas assim que a tia confirmou que ela de fato havia sido adotada, e tinha uma irmã gêmea, Liu se abriu para conhecer a irmã Sun.

O encontro

O encontro foi marcado e as duas se surpreenderam mais do que imaginavam. As duas eram realmente idênticas, além da aparência.

Praticavam os mesmos hábitos, tinham os mesmos gostos e nomearam os filhos com o mesmo nome, Kevin (no ocidente).

“Teria sido bom se pudéssemos ter crescido juntas, mas espero que possamos passar o resto de nossas vidas felizes de agora em diante”, disse Sun.

Agora, as duas estão valorizando cada “primeiro momento” juntas, e vivendo tudo que foram impossibilitadas há 30 anos.

Pregando peças na família

As duas também se divertem com as aparências idênticas.

Sun e Liu adoram pregar peças em seus maridos e filhos. Elas até desbloqueiam os telefone uma da outra com reconhecimento facial!

As gêmeas não sabem porque foram colocadas por adoção, mas acreditam que o motivo tenha sido a má condição financeira da família biológica na época.

E se não dá para recuperar o tempo perdido, ao menos elas ganharam a oportunidade de reescrever a própria historia, uma ao lado da outra.