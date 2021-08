Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Grazi Massafera, 39, revelou que precisou se preparar psicologicamente antes as gravações de “Verdades Secretas”, novela de 2015 que será reprisada pela Globo a partir de terça-feira (24). Na trama, ela interpretou a modelo Larissa.

Viciada em drogas, a personagem acaba se prostituindo para sustentar o vício. Uma das cenas mais marcantes para a atriz foi uma em que Larissa é vítima de estupro.

“A cena de estupro foi forte, ao mesmo tempo muito acolhedora pela equipe, direção e atores”, comentou em entrevista ao jornal O Globo. “No fim, tive uma crise de choro. Não pela cena em si, mas por sentir até que ponto nós mulheres somos vulneráveis a essa violência.”

As sequências de sexo ao longo da novela já eram previstas, de modo que ela já estava esperando.

“Me preparei para as cenas de sexo”, disse. “Psicologicamente mesmo. A própria personagem fez com que isso fosse algo sem tabu. O sexo para ela nunca teve um erotismo, era algo ligado à condição de dependência química.”

No entanto, a sequência mais complicada de gravar não foi relacionada a isso, mas uma que envolvia a personagem Fanny, dona da agência de modelos que empregava Larissa. “Ter que cuspir no rosto da Marieta Severo me pegou de surpresa”, confessou. “Fiquei até sem dormir.”