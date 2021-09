Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 27 anos encontrou um mamilo dentro dentro de um sanduíche do McDonald’s em Gateshead, no Reino Unido. A descoberta aconteceu quando o britânico resolveu contar as fatias de bacon do lanche.

Simon Robinson registrou o que encontrou e publicou nas redes sociais, reclamando da rede de restaurantes. Quando voltou para casa e mostrou para a mãe o que havia encontrado, descobriu que tratava-se de um mamilo de porco.

“Abrir e descobrir isso foi revoltante. Isso me desestimulou completamente. Tanto que estou pensando em me tornar vegano agora”, afirmou ao News.

Simon afirma que tem o costume de comprar sanduíches com bacon no mesmo restaurante e que sempre abre o lanche para conferir o que vem dentro.

“Dessa vez, parece que meu ato foi justificado. Eu sei que você pode encontrar mamilos no bacon de barriga de porco, mas não pedi um. Pedi um sanduíche com bacon. Não ousei comer, mas comi o resto do pãozinho”, revela o britânico.

Segundo ele, o produto deve ser enviado pela empresa a um laboratório para passar por inspeção. Em nota, a empresa alimentícia afirmou que usam cortes de bacon retirados das costas do porco, tornando impossível a presença de um mamilo.