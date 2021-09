Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Joelison Fernandes da Silva, de 36 anos, é considerado o homem mais alto do Brasil, com 2,37m. Mas agora Ninão, como é mais conhecido, está com um problema de saúde e terá que amputar uma das pernas.

Ninão contou ao UOL que tem dificuldades pra andar atualmente. “Preciso fazer uma cirurgia de amputação porque estou com osteomielite no osso do pé. Já faz mais de quatro anos que eu sofro com isso, me impossibilitando de trabalhar, caminhar, ter uma vida normal”.

A osteomielite é uma infecção que pode se manifestar em qualquer osso do corpo. É possível tratar com antibióticos e limpeza cirúrgica, mas há o risco da bactéria se espalhar pelo corpo, então a amputação pode ser a solução em alguns casos.

Ninão já conseguiu os recursos necessários para a cirurgia, com ajuda de influenciadores e de uma deputada de Assunção (PB).

Agora Ninão tenta arrecadar dinheiro para colocar uma prótese personalizada. Já conseguiu R$ 35 mil dos R$ 150 mil necessários. É possível colaborar no site http://voaa.me/ninao-gigante-vaquinha.