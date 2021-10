Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 35 anos foi preso neste sábado (16) após matar o namorado dentro de um motel em Taguatinga, no Distrito Federal. João Heli Costa Guerra, de 30 anos, foi vítima de um mata-leão e morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve consumo de drogas no local e as narinas do suspeito tinham resquícios de uma substância branca. Segundo o Metrópoles, não houve explicação para o motivo do crime e o suspeito contou apenas que enforcou o companheiro por cerca de 20 minutos e depois não checou mais a respiração ou o pulso da vítima. Ele ainda afirmou que tudo aconteceu depois de um suposto comportamento agressivo da vítima.

O suspeito do crime ainda teria ligado para a mãe perguntando o que fazer. A mulher, então, teria mandado o rapaz chamar a polícia, que foi acionada e encontrou João já morto na suíte 15. O suspeito foi autuado por homicídio, e o caso é investigado pela Polícia Civil.