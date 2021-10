Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, que não teve a identidade revelada, atirou acidentalmente em si mesmo na última terça-feira (12), em Jaciara, no Mato Grosso. Segundo a polícia, a intenção do homem era atirar em um porco, mas ele errou e atingiu as próprias pernas com três disparos.

Após atendimento médico, o homem se prontificou para entregar a arma, que não possui registro, à Polícia Militar, e foi preso por porte ilegal e disparo de arma de fogo. Ele afirmou aos policiais que usou uma espingarda calibre 32mm para atirar no animal, mas atingiu a perna direita com dois disparos e a esquerda com um.

Segundo o RDNews, a arma de fogo foi apreendida e a Polícia Civil deve investigar o caso.