Uma idosa de 87 anos morreu de fome após o filho de 54 anos que cuidava dela morrer dias antes. O caso foi registrado no sábado (10), na cidade de Aluche, em Madrid, na Espanha.

As causas da morte do filho estão sendo investigadas pela polícia local. O homem e a idosa moravam juntos em um apartamento. Os corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição após vizinhos relatarem um mau cheiro vindo do imóvel.

As primeiras hipóteses sugerem que o filho teria morrido em decorrência de algum acidente doméstico, já que seu corpo estava na cozinha com uma grande lacuna na cabeça.

Consequentemente, a idosa com deficiência, teria morrido dias depois por falta de alimentação e água. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal para realização de autópsia. A identidade das vítimas não foram divulgadas.