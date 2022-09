Uma mulher de 93 anos morreu após cuidadores confundirem detergente com suco de uva, que era o que a idosa havia solicitado. O caso aconteceu em uma casa de repouso na Califórnia, nos Estados Unidos, na manhã do último sábado (27).

De acordo com a casa de repouso, três pessoas foram levadas para o hospital depois de terem sido “erroneamente servidos com detergente líquido em vez de suco de uva “.

A vítima fatal, identificada como Gertrude Elizabeth Murison Maxwell, morreu após o produto de limpeza provocar bolhas na boca, garganta e esôfago. A informação foi publicada pelo El Heraldo de México.

“Estamos trabalhando com as autoridades locais, que nos informaram que um residente faleceu. Nossas mais sinceras condolências estão com a família “, disse a casa de repouso à mídia local.

Investigações

Conforme o noticiário, o asilo anunciou que suspendeu os funcionários envolvidos no ocorrido, para que as investigações possam ser realizadas. Os responsáveis pela instalação explicaram que também estão cooperando com as autoridades para esclarecer o infeliz acidente.

Uma fonte do lar de idosos, que preferiu não se identificar, disse que os cuidadores podem ter confundido o detergente com o sumo de uva . “Pode ter havido um erro”, disse ele.