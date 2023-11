Um brasileiro foi considerado um verdadeiro herói nacional após salvar uma criança de ataque na Irlanda. Caio Benicio, de 43 anos, natural do Rio de Janeiro e residente na Irlanda há um ano, impediu que um homem armado de faca, ferisse crianças e funcionários de uma creche em Dublin.

Caio, que trabalha como entregador, passava pelo local quando viu o homem o homem atacando pessoas com uma faca perto de uma escola. Sem hesitar, ele interveio e utilizou o próprio capacete para deter o agressor, protegendo as vítimas.

“Eu estava passando em frente a uma escola quando eu vi uma briga na calçada. Eu achei, a princípio, que fosse uma briga normal com um homem e uma mulher. Depois eu fiquei sabendo que ela era professora da escola. Eles estavam brigando e puxando uma garotinha”, contou.

No lugar certo, na hora certa

O ataque gerou comoção em toda a cidade de Dublin nesta quinta-feira, 23. O agressor, derrubado por Caio, foi identificado como estrangeiro. Os motivos por trás do ataque ainda estão sob investigação, mas o governo não classificou o incidente como um ato de terrorismo.

Segundo a polícia local, cinco pessoas foram feridas, sendo três delas crianças. Caio contou que não se acha um herói. Para ele, foi sorte estar no lugar certo e na hora certa.

“Eu não me considero herói. Acho que a atitude que eu tive foi de instinto. Quem tem filho, criança, faria o mesmo. Você vê um cara grandão, com uma faca, com uma menininha de 5 anos… Qualquer um faria o que eu fiz. Eu estava no lugar certo, na hora certa”, disse.

Compre uma cerveja para Caio Benicio”

O gesto heroico do brasileiro não passou despercebido. Uma vaquinha intitulada “Compre uma cerveja para Caio Benicio”, foi iniciada na sexta-feira para reconhecer a coragem do brasileiro.

A meta inicial era de 200 mil euros e foi rapidamente superada. Atualmente, o valor arrecadado ultrapassou os 258 mil euros (aproximadamente R$ 1,3 milhão) e teve a contribuição de mais de 24 mil pessoas.

Em uma demonstração de solidariedade e reconhecimento pela coragem do brasileiro, diversas personalidades, incluindo o lutador Conor McGregor, elogiaram a atitude de Caio.

“O trabalhador é o verdadeiro herói! Bravo nosso irmão brasileiro na Irlanda, trabalhando duro, ganhando a vida e contribuindo com a sociedade irlandesa! É isso! Nós amamos, apreciamos e respeitamos muito você! Muito obrigado Caio Benício”, publicou o lutador.

E, do lado de cá, nós também sentimos muito orgulho de você, Caio!