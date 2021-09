Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A justiça negou o pedido de pensão alimentícia feito pelo advogado Nelson Wilians para as filhas do apresentador Gugu Liberato, segundo o colunista Flavio Ricco. As gêmeas Marina e Sofia, de 17 anos, pediam o valor de US$ 20 mil (algo em torno de R$ 100 mil por mês), o mesmo pedido pela mãe, Rose Miriam. A solicitação de Rose também foi negada.

No vídeo publicado com exclusividade pela coluna do Leo Dias, em 25 de agosto, as jovens reclamavam da tia Aparecida, irmã de Gugu, por não ter autorizado a compra de um Porsche.

Elas disseram que pelo menos conseguiram aumentar a mesada de cada uma em US$ 1 mil por mês, mas achavam que estavam ganhando pouco. “É um absurdo a nossa avó ganhar 163 mil reais, sendo que nós somos as herdeiras necessárias”, afirmaram. Gugu Liberato deixou em testamento a pensão recebida pela mãe, Dona Maria do Céu.

