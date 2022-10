Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Olha que ideia e que empatia! Uma cabeleireira abriu um salão de beleza gratuito, dentro de um hospital, para atender e ajudar a levantar a autoestima de pais de bebês que estão na internados na UTI neonatal.

No salão de beleza “Beauty Bar”, além de fazer o cabelo, os pais podem relaxar em uma cadeira de massagem, descansar em uma cápsula de cochilo e petiscar frutas e barras de granola, entre outros mimos.

Sarah Pulley teve a ideia porque já passou pela dura experiência de ter a filha prematura na UTI. E hoje, ela quer levar mais alívio ao coração das famílias na mesma situação. “A primeira mãe que atendi aqui apenas fechou os olhos e respirou. A segunda estava completamente exausta”, contou a cabeleireira, de 34 anos.

O projeto

O salão foi montado no terceiro andar da maternidade do Hospital Riley Children’s Health, em Indiana, nos Estados Unidos.

Com o apoio que conseguiu do Ronald McDonald House Charities, Sarah comprou os produtos e montou, voluntariamente, o espaço que atende sempre na terceira quarta-feira do mês.

Empatia

Há 4 anos Sarah viveu a experiência de ver um bebê internado na UTI neonatal.

Sua filha Amelia nasceu prematura e teve que ficar quatro meses sob cuidados intensivos.

“Quando Amelia contraiu um vírus, ela foi transferida para a Riley Children’s Health”.

Por isso, no ano passado, se tornou voluntária de um projeto que abriga famílias de pacientes e surgiu então a iniciativa do salão.

O salão

A mãe também se esforça para mimar e estilizar mães no período de pós-parto.

Ela também ajuda pais privados de sono, sem cobrar nada.

“Nós lavamos, secamos e massageamos o couro cabeludo na segunda quarta-feira de cada mês”.

Imagina? Tudo que uma mãe precisa nesses momentos de tensão e expectativa!

Bela ideia para ser copiada aqui no Brasil, não acha?