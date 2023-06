Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo emocionante viralizou nas redes sociais. Uma mãe reencontrou a filha após cinco anos e o momento foi registrado pelo outro filho da mulher. Porém, o inesperado aconteceu, a mãe demorou para reconhecer que a moça em sua casa era sua filha.

A situação foi gravada por Tomi Montero, que compartilhou o registro no TikTok. O vídeo no carrossel acima, mostra que a mãe entra na residência e cumprimenta a jovem pensando que era apenas mais uma amiga do filho. Segundos depois, ela percebe que quem na verdade estava ali era a filha dela. Em seguida, a mãe começa a se emocionar.

O vídeo tem mais de 717 mil curtidas e 3 mil compartilhamentos.