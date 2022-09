Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Não, não é novela não! Uma mãe virou onça para salvar o filho dela. Archana literalmente lutou com um tigre e usou as próprias mãos para livrar a criança das garras do animal, no meio da noite. A criança atacada tem de 1 ano e meio. (vídeo abaixo)

O nome dessa heroína da vida real é Archana Choudhary. Ela é jovem, tem 25 anos, e mora perto da Reserva de Tigres de Bandhavgarh, na Índia.

Archana contou que saiu com o filho de sua cabana à noite, para espairecer. Foi quando, do nada, um tigre pulou dos arbustos e atacou a criança. Ele foi direto na cabeça do bebê. Quando viu, ela não pensou em mais nada.

Dois minutos de terror e pânico

Destemida, Choudhary partiu para cima do animal e usou apenas as mãos para lutar com ele. Olha que valente!

Ela lembra que foram aproximadamente dois minutos de terror e pânico.

Nisso, pessoas da aldeia ouviram a gritaria toda e correram para socorrer a mãe e o filho.

No meio do tumulto, felizmente o tigre abandonou a criança e fugiu para o meio da mata.

De acordo com o Times of India, uma operação de busca está em andamento para forçar o tigre a voltar ao seu território.

Os moradores foram aconselhados a ficar dentro de casa à noite.

Mãe e filho passam bem

A mãe e a criança foram levadas para a UTI de um hospital local.

Choudhary sofreu perfurações nos pulmões, e feridas profundas nas costas e em um dos braços.

A criança sofreu traumatismo craniano e também teve perfurações acima do quadril.

Mas, de acordo com os médicos, eles estão fora de perigo e devem se recuperar dos ferimentos.

Um vídeo divulgado pela imprensa indiana no Twitter mostra como a família está se recuperando.

Assista abaixo:

Com informações do SunnySkyz