A sensibilidade e o amor transpõem barreiras. Uma menina cega emocionou o jogador Cristiano Ronaldo ao encontrá-lo e dizer “Te amo mesmo que não te veja”. O encontro foi no Estádio Prince Abdullah Bin Jalawi, na Arábia Saudita.

Após o jogo do Al-Nassr com o Al-Fateh, no qual Cristiano Ronaldo marcou três gols, ele atendeu aos torcedores e fãs. Lá estava menina cega que se declarou ao português.

“Estou aqui somente por você. Eu te amo mesmo sem te ver”, afirmou a menina em espanhol, vestida com a camisa do time e uma bola de futebol na mão.

Pequena grande fã

A garota se diz a “maior fã” do craque. “Obrigada por ter me ajudado. Você me ajudou muito”, repetiu a pequena.

Bastante emocionado, Cristiano Ronaldo abraçou a menina, ouviu atentamente o que ela dizia, posou para fotos e autografou a bola para ela.

Cristiano Ronaldo também dedicou a ela a boa atuação da noite.

“Você me deu sorte”, afirmou o camisa 7, que em seguida terminou de autografar a bola que estava com a pequena.

O vídeo fofo está correndo o mundo pelas redes sociais.

No jogo pelo campeonato saudita, o Al-Nassr venceu o Al-Fateh por 5 a 0, com direito a jogadas de mestre do craque durante a partida.

Ajuda humanitária

Cristiano Ronaldo é bem isso mesmo. Recentemente cedeu o hotel de luxo dele, em Marraquexe, no Marrocos, para as vítimas dos terremotos.

Anteriormente, no começo do ano, ele enviou um avião com mantimentos para os sobreviventes dos terremotos da Turquia.

Sensível e atento, Cristiano Ronaldo é conhecido por se dedicar às causas humanitárias.

