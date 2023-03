Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma menina de 3 anos encontrou uma arma de fogo e acidentalmente matou a irmã mais velha, uma menina de 4 anos. O caso foi registrado no domingo (12), em um apartamento de uma família no Texas (EUA).

No momento do disparo havia cinco adultos. A família encontrou as crianças na sala e ligou para a emergência. A menina foi declarada morta no local.

O promotor público deve decidir se acusações serão feitas contra os adultos que estavam no local. As informações são do ABC News.