A jovem Teresa Sperry, de 10 anos, que foi eleita a “enfermeira da turma”, morreu por complicações da Covid-19 após ser exposta ao vírus enquanto cumpria suas obrigações escolares. As informações são do MSN.

A vítima, que estudava na Hillpoint Elementary School, na Virgínia, Estados Unidos, era encarregada por sua professora de acompanhar seus colegas doentes até a enfermeira da escola. Dias após cumprir sua tarefa, a menina começou a sentir dor de cabeça e uma tosse persistente. “Uma das coisas que ela nos disse antes de ficar doente era que seu trabalho era ser ‘a enfermeira da turma’ para levar as crianças doentes da classe para a enfermaria”, contou Jeff Sperry, pai de Teresa. “Isso é quem ela é, ajudar as pessoas é minha filha, não é algo que ela não gostaria de fazer”, acrescentou.

Para os pais de Teresa, foi a tarefa da escola que fez com que a menina adoecesse. No dia 22 de setembro a jovem começou a se sentir mal e, no dia seguinte, já apresentou febre. Quatro dias depois, a garota começou a ter tosse forte e precisou ser levada ao pronto-socorro. Na ocasião, a garotinha foi diagnosticada com faringite estreptocócica e Covid-19, mas foi enviada para casa para aguardar os resultados dos exames. “Seus pulmões estavam perfeitos. Eles não pareciam obstruídos”, relatou Nicole Sperry, mãe da vítima.

