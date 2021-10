Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um meteoro iluminou o céu noturno da Colúmbia Britânica, no Canadá, no dia 4 de outubro, mas Ruth Hamilton, que vive em uma idílica estação de esqui, dormiu durante todo o tempo. Ela só acordou quando a rocha espacial atravessou seu telhado e caiu sobre seu travesseiro.

“Eu simplesmente pulei e acendi a luz, eu não conseguia descobrir o que diabos tinha acontecido”, contou ao DailyStar.

Conforme Ruth, foi só quando iluminou o cômodo que ela percebeu que seu quarto estava coberto de poeira, que havia um buraco no teto e uma pedra negra do tamanho de um punho sobre o travesseiro.

Incapaz de entender o que ocorreu, Ruth chamou a polícia. No local, os agentes foram até uma construção, que fica nas proximidades, para verificar se havia ocorrido algum tipo de explosão, mas nada foi encontrado. A segunda hipótese foi alguma detonação na região e foi então que eles começaram a compreender o que aconteceu.

“Ligamos para o projeto Canyon para ver se eles estavam fazendo alguma detonação e não estavam, mas eles disseram que viram uma luz brilhante no céu que explodiu e causou algumas explosões”, lembrou na ocasião. “Eu estava tremendo e com medo quando isso aconteceu. Pensei que alguém tinha pulado ou era uma arma ou algo assim. Foi quase um alívio quando percebemos que só poderia ter caído do céu“, completou.

Apesar de se sentir de certa forma, “lisonjeada” por uma pedra do espaço com “bilhões de anos” ter pousado diretamente em seu travesseiro, ela ressalta que se o local do pouso fosse alguns centímetros para a direita, a história poderia ter sido bem diferente.