Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A miss teen da cidade de São Paulo que estava desaparecida desde quinta-feira (2/12) foi encontrada na noite dessa sexta-feira (3/12) no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada por parentes de Yasmin Pesinato Benedetti (foto em destaque), 17 anos, ao portal G1, na madrugada deste sábado (4/12), e confirmada pelo Metrópoles. A estudante sumiu após sair para comprar um biquíni que usaria no concurso e estava incomunicável. Era procurara pela Polícia Civil.

Parentes informaram que Yasmin viajou sozinha por 15 horas em um ônibus até a cidade gaúcha de Passo Fundo. O município fica perto de Marau, localidade onde o pai dela reside. Yasmin teria decidido visitá-lo. Ela não teria avisado a mãe, com quem mora na capital paulista. Os pais são separados.

Leia a matéria completa no Portal Metrópoles, clicando aqui.