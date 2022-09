Uma mulher forjou um sequestro para pedir dinheiro de resgate para a própria mãe. O caso foi registrado em Tenerife, na Espanha. A mulher foi presa por tentativa de fraude. A situação foi exposta pelas autoridades na última segunda-feira (5).

Para tornar a situação mais realista, a mulher gravou um vídeo em que aparece com os olhos vendados, sangue falso nos lábios e com um homem a ameaçando cum uma faca no pescoço.

A mãe da golpista levou o dinheiro para poder resgatar a filha dos supostos sequestradores. Devido ao alto valor que foi removido da conta da vítima, o banco suspeitou da ação e iniciou uma investigação.