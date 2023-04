Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher moradora da Flórida, nos Estados Unidos, ganhou US$ 2 milhões, cerca de R$ 10 milhões de reais na cotação atual, apenas um dia depois que sua filha terminou o tratamento para câncer de mama. O caso foi divulgado pela lotérica do estado no dia 7 desse mês.

Geraldine Gimblet, que mora na cidade de Lakeland, comprou o bilhete por quase R$ 50 reais em um posto de gasolina. A princípio, o balconista pensou que não havia mais bilhetes. Só depois de muita insistência da mulher, ele verificou que tinha uma raspadinha.

Sua filha, que não teve a identificação divulgada, contou sobre o momento de vida que elas estavam passando, pois Gimblet pagou todo o tratamento para câncer de mama.

When Geraldine Gimblet of #Lakeland picked up the last $2,000,000 BONUS CASHWORD Scratch-Off game, her passion for crossword games paid off to the tune of a $2 million-dollar top prize, but that’s just the beginning of a truly, winning story! https://t.co/q5mFPaUHR4 pic.twitter.com/mv55B9zmz9

— Florida Lottery (@floridalottery) April 7, 2023

“Um dia antes de minha mãe comprar esta passagem, eu toquei a campainha e saí do hospital depois de completar meu último tratamento para câncer de mama”, disse a filha de Gimblet no comunicado da Florida Lottery. “Minha mãe tirou todas as economias de sua vida para cuidar de mim quando eu estava doente. Estou tão feliz por ela!”, finaliza.

As chances de alguém ganhar o prêmio de US$ 2 milhões no jogo de “Bonus Cashword” são de apenas 1 em 3.921.270, segundo o site Florida Lottery.