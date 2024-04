O primeiro dia de serviço de uma moradora dos Estados Unidos durou bem menos tempo do que ele esperava. Em um relato nas redes sociais, a mulher, conhecida no TikTok como “Laugh Track”, reviveu a experiência que a levou a pedir demissão meros 27 minutos após iniciar o novo emprego. A postagem ganhou grande repercussão na plataforma, acumulando mais de 260 mil curtidas. O caso foi divulgado pelo La Nacion.

A vivência da americana ocorreu na função de faxineira em um hotel situado na Geórgia, nos EUA. “Eles me explicaram em que consistiriam minhas tarefas e eu optei por aceitar a proposta”, relata a mulher. Contudo, tudo mudou no primeiro dia.

Ao adentrar a primeira sala, “Laugh” começou a reunir seus materiais de limpeza: “Peguei luvas e alvejante e disse: ‘Ok, vamos trabalhar’”, recorda. No entanto, sua colega a interrompeu abruptamente: “‘Não, não, não, não'”, alertou. Nesse momento, “Laugh” percebeu que algo estava errado.

A colega da americana começou então a usar fita adesiva para remover supostos detritos do chão. Em seguida, borrifou um pouco de água sanitária no ambiente, afirmando: “Pronto, o banheiro está limpo”.

Essa situação já a deixou indignada, mas estava longe de acabar. Quando “Laugh” tentou desfazer a cama para trocar os lençóis usados, sua colega a impediu mais uma vez. “Ela ligou o aspirador de pó e passou a máquina nos lençóis sujos. Depois ela fez a cama e pronto”, relembra a americana.

Outro ponto que incomodou “Laugh” foi o fato de sua colega não substituir os copos de café descartáveis usados por hóspedes anteriores. Ela apenas os lavou, segundo relatou “Laugh”.

“Então eu disse: ‘ah, tudo bem’. Me enrolei com meu casaco, que estava no encosto de uma das cadeiras, e saí do hotel”, conta “Laugh”. A americana recebeu diversos comentários de pessoas que passaram por situações parecidas em seus trabalhos. “Nunca mais confie em um hotel”, comentou um internauta.