O velório Marília Mendonça, 26 anos, e de seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho ocorreu, neste sábado (6/11), no Ginásio Goiânia Arena. Uma multidão pôde entrar no lugar e passar pelo caixão para dar adeus à cantora. Por volta das 16h50, a urna foi fechada.

O enterro foi restrito a familiares e amigos e ocorreu no Cemitério Parque Memorial, também na capital de Goiás. O traslado do corpo até o local do sepultamento foi feito em carro aberto do Corpo de Bombeiros.

No velório, além da mãe da cantora, Ruth Dias, que estava muito emocionada; passaram Murilo Huff, pai do filho de Marília, e artistas conhecidos como Maiara & Maraisa, Henrique & Juliano, Jorge (da dupla Jorge & Matheus), Mateus (da dupla Mateus e Kauan), Fernando (da dupla com Sorocaba), Naiara Azevedo, Luísa (dupla Luísa & Murilo), João Neto & Frederico, Felipe Araújo e João Reis, pai de Cristiano Araújo. O governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) também esteve no ginásio.

