Policiais ucranianos vistoriam prédios atingidos por míssil russo em Kiev. O edifício está com a fachada destruída – MetrópolesPierre Crom/Getty Images)Pierre Crom/Getty Images

Em vídeo publicado na madrugada deste sábado (26/2) no horário de Brasília, manhã em Kiev, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, negou rumores de que deixaria o país. Nas imagens, Zelensky anda na frente do palácio presidencial, em Kiev, capital do país, e afirma que a cidade permanece sob controle ucraniano.

“Estou aqui. Não abaixaremos nossas armas. Vamos defender nosso Estado, porque nossas armas são nossa verdade, e nossa verdade é que esta é nossa terra, nosso país, nossas crianças – e nós vamos defender tudo isso”, disse.

