Ninguém apareceu na festa de aniversário de Jaydenn Lopez, de 9 anos. Imagina a decepção do garotinho! Família e amigos nem se explicaram, talvez porque a data caiu em 31 de dezembro, véspera do Ano Novo. Triste, o menino posou para a foto sozinho com o bolo de aniversário e se esforçou para sorrir.

Mas tudo virou graças a internautas de bom coração, que leram o um post da mãe da criança explicando o que aconteceu. De repente, Jaydenn começou a receber parabéns, foi inundado de presentes e várias pessoas apareceram na casa dele para celebrar a data. Foi emocionante!

“Para ser honesta, eu chorei. Não esperava nada disso. Há pessoas boas por aí”, disse a mãe. “Realmente estamos muito gratos do fundo de nossos corações”, afirmou a mãe, Rosario Lopez que mora com Jaydenn, em Utah (Estados Unidos), onde faz frio e neva neste período do ano. (vídeo abaixo)

Rosario contou que esperava apenas alguns comentários de “Feliz Aniversário” para mostrar a Jaydenn, mas as reações a surpreenderam a todos. Jaydenn ganhou dos internautas doces, chocolates, um par de tênis, bonecos de ação, caminhões, carrinhos e uma infinidade de brinquedos.

A festa solitária

A foto de Jaydeen, solitário, na frente do bolo azul com uma coroa de rei, viralizou na internet. Na imagem, o menino aparece sentado em frente à mesa com uma decoração azul com balões da mesma cor. Em seguida, vários internautas pediram o endereço da mãe para enviar presentes ao menino.

De acordo com a mãe, foram convidados parentes e amigos, mas ainda assim ninguém apareceu em sua casa para comemorar.

“Ele chorou um pouco, dizendo que: ‘Acho que vou ter que me acostumar com isso’”, contou Rosario Lopez. “Como mãe, isso parte seu coração. Você tenta fazer o que pode por eles. Então, fui ao Facebook e postei sobre o que aconteceu.”

A virada com a postagem da mãe

Rosario Lopez postou a tristeza de Jaydenn no Kearns Township e houve 580 curtidas dos internautas. E rapidamente, veio a mobilização nas redes sociais.

Internautas dos mais diversos lugares se manifestaram, demonstrando afeto e carinho pelo menino. Um homem chegou a dizer: “Estamos comemorando o aniversário dos meus filhos e vocês são bem-vindos para se juntar à nossa festa”, escreveu.

Outro que, provavelmente, viveu o que se passou com Jaydenn comentou: “Eu entendo porque meu aniversário é 26 de dezembro. A maioria dos anos ninguém aparece, se eu tentar fazer algo para o meu aniversário perto do Natal”.

Um casal foi sensível à situação. “Feliz Aniversário, maninho! Nosso filho fez 10 anos hoje! Vocês dois tiveram um aniversário tão legal”, escreveu.

Assista ao vídeo aqui.