Uma noiva morreu e o noivo ficou gravemente ferido após um acidente provocado por uma motorista bêbada minutos depois de deixarem a própria festa de casamento. Samantha Miller, de 34 anos, morreu no local e Aric Hutchinson, de 36 anos, está internado.

O acidente aconteceu em uma praia da Carolina do Sul (EUA), na sexta-feira (28). Conforme o New York Post, outras duas pessoas ficaram feridas com a colisão.

O casal estava em um carrinho de golfe no momento em que foi atingido por um veículo em alta velocidade. Segundo testemunhas, com a força do impacto, o carrinho capotou várias vezes, por mais de 100 metros.

A motorista, de 25 anos, responsável pelo acidente foi presa pela polícia local acusada de dirigir embriagada, lesão corporal e homicídio.