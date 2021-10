Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou 17 feridos na madrugada deste sábado (2) no quilômetro 153 da BR-277, em Porto Amazonas, cidade localizada a 75 km de distância de Curitiba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus seguia de Guaíra, no Oeste do Paraná, para Florianópolis, capital de Santa Catarina. Com a batida lateral ocorrida por volta das 2h30 da madrugada, o veículo tombou. Diversas vítimas foram encaminhadas aos hospitais da região. Sendo aproximadamente dez graves e sete leves.

“Pela dinâmica do local acredita-se que o caminhão teria invadido a pista contraria sentido Curitiba e colidido na lateral do ônibus. O condutor do caminhão parou no pedágio e solicitou ajuda. Ele foi submetido ao teste de etilometro que resultou zero”, informa a PRF.

O motorista não portava disco de tacógrafo, o que indicaria a velocidade do local e se havia respeitado a lei do descanso.

A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente.