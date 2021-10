Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi duramente criticado pelo Comitê da Organização Nacional das Nações Unidas sobre ter usado uma criança para promover o armamentismo. Durante cerimônia de sanção do projeto de obras do metrô de Belo Horizonte e do lançamento da pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas, o mandatário posou ao lado de um garoto vestido de policial e que segurava um fuzil de brinquedo.

O Comitê da ONU dos Direitos da Criança disse, na manhã desta terça-feira (5/10), em Genebra, que condena o comportamento do líder brasileiro. “O comitê condena com veemência o uso de crianças pelo presidente Bolsonaro, vestidas com trajes militares e com o que parece ser uma arma de fogo, para promover sua agenda política, mais recentemente em 30 de setembro de 2021”, disse a organização.

De acordo com o comitê, a publicitação “perpetua ainda mais os danos a elas causados e corre o risco de contribuir para a falsa percepção de que o uso de crianças em hostilidades é aceitável”. Organizações não governamentais (ONGs) e entidades em defesa dos direitos humanos denunciaram o presidente à organização no sábado (2/10).

“O Brasil é um Estado parte tanto da Convenção sobre o Direito das Crianças quanto de seu Protocolo Opcional sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados, e tem a obrigação de garantir que as crianças não participem de hostilidades ou de qualquer atividade relacionada a conflitos”, acrescenta a organização.

